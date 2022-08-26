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"Позор для Франции": Кулеба призвал Total уйти из России

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Продолжение нефтегазовой компании TotalEnergies сотрудничества с Россией - это "позор для Франции". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал компанию уйти из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Twitter.

"Мы благодарны президенту Франции Эммануэлю Макрону и французскому народу за поддержку Украины. На этом фоне позор для Франции, когда французские компании способствуют убийствам украинцев и разрушению наших городов. TotalEnergies, уходите из России!",- написал он.

Ранее газета Le Monde сообщила, что TotalEnergies принимала участие в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в Украине, через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком".

Газета Le Monde сообщила, что авиационное топливо, доставленное на две базы ВВС России, которые, вероятно, причастны к нанесению авиаударов по Украине, было произведено из газового конденсата, поставляемого "Тернефтегазом", в котором TotalEnergies владеет 49%.

TotalEnergies, которая, в отличие от крупных западных конкурентов, сохранила свои активы в России, несмотря на критику, заявила, что не эксплуатирует инфраструктуру, которая поставляла бы российским военным, и ничего не знает о потенциальном производстве авиакеросина ее деловыми партнерами.

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TotalФранция