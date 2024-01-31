Позивний "Волонтер". Ким був Залужний до великої війни

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має позивний "Волонтер". Генерал використовував його з 2014 року, коли почався військовий конфлікт у східних регіонах України. Тоді він був заступником командувача одного з секторів АТО.

Докладніше про військову службу Валерія Залужного до повномасштабного вторгнення, та як він отримав незвичний позивний - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Початок бойового шляху

Валерій Залужний пройшов усі щаблі військової служби. З 2021 року він є Головнокомандувачем Збройних сил України. З початком повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році отримав найвище військове звання генерала ЗСУ, але війна почалася для нього майже 10 років тому на Донеччині.

"Для мене війна почалася в середині липня 2014 року, з призначенням заступником командира сектора "С", який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Дійшов аж до начальника штабу Об’єднаних сил", - розповідав воєначальник.

У липні 2014 Залужний був призначений заступником командувача Сектора С, сформованого на Дебальцевському напрямку. Командував батальйоном у боях під Дебальцевим. Так він розповідав про події тих років:

"Досить добре закарбувався в пам’яті 25-й батальйон, який я заводив туди, у район Дебальцевого, розставляв на позиції. Перші бої, перші втрати…".

23 серпня 2017 року Валерій Залужний отримав звання генерал-майора. У 2018 році був начальником штабу - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

З 2019 і до моменту призначення Головнокомандувачем ЗСУ Валерій Залужний служив командувачем військ ОК “Північ”.

Фото: Залужний має позивний "Волонтер" з часів АТО (Getty Images)

Чому Залужний отримав позивний "Волонтер"

Про незвичний позивний Головнокомандувача розповів військовий Анатолій Штефан.

"Хто не знає, позивний главкома Валерія Залужного "Волонтер". Гадаю, що не потрібно роз'яснювати чому. Слава Україні та її воїнам", - йшлося в його дописі на Facebook.

Цей позивний закріпився за генералом за часів АТО. Як розповідали військові, Залужний був відомий тим, що допомагав із забезпеченням бійців на фронті та постійно "розрулював" проблемні ситуації.

"Він більше дає, ніж бере", - так пояснив сенс позивного Валерія Залужного підполковник Сергій Богатирьов виданню Forbes.

У період АТО/ООС між волонтерськими, добровольчими підрозділами та кадровими військовими виникла напруга.

"У 2018 році влада тиснула на добровольців, і Залужний став добрим комунікатором між офіційними структурами та добровольцями", – пригадувала молодший лейтенант Аліна Михайлова, керівниця медичної служби "Ульф", батальйону "Вовки Да Вінчі".