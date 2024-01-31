Позывной "Волонтер". Кем был Залужный до большой войны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имеет позывной "Волонтер". Генерал использовал его с 2014 года, когда начался военный конфликт в восточных регионах Украины. Тогда он был заместителем командующего одним из секторов АТО.

Подробнее о военной службе Валерия Залужного до полномасштабного вторжения, и как он получил необычный позывной - в материале РБК-Украина ниже.

Начало боевого пути

Валерий Залужный прошел все ступени воинской службы. С 2021 года он является главнокомандующим Вооруженными силами Украины. С началом полномасштабного вторжения РФ в 2022 году получил высшее воинское звание генерала ВСУ, но война началась для него почти 10 лет назад в Донецкой области.

"Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора "С", который формировался в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, которые там создавали. Дошел аж до начальника штаба Объединенных сил", - рассказывал военачальник.

В июле 2014 года Залужный был назначен заместителем командующего Сектором С, сформированным на Дебальцевском направлении. Командовал батальоном в боях под Дебальцево. Так он рассказывал о событиях тех лет:

"Довольно хорошо запечатлелся в памяти 25-й батальон, который я заводил туда, в район Дебальцево, расставлял на позиции. Первые бои, первые потери…".

23 августа 2017 года Валерий Залужный получил звание генерал-майора. В 2018 году был начальником штаба – первым заместителем командующего Объединенных сил.

С 2019 и до момента назначения Главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный служил командующим войсками ОК "Север".

Фото: Залужный имеет позывной "Волонтер" со времен АТО (Getty Images)

Почему Залужный получил позывной "Волонтер"

О необычном позывном Главнокомандующего рассказал военный Анатолий Штефан.

"Кто не знает, позывной главкома Валерия Залужного "Волонтер". Думаю, что не нужно разъяснять почему. Слава Украине и ее воинам", - говорилось в его посте на Facebook.

Этот позывной закрепился за генералом во время АТО. Как рассказывали военные, Залужный был известен тем, что помогал с обеспечением бойцов на фронте и постоянно "разруливал" проблемные ситуации.

"Он больше дает, чем берет", - так объяснил смысл позывного Валерия Залужного подполковник Сергей Богатырев изданию Forbes.

В период АТО/ООС между волонтерскими добровольческими подразделениями и кадровыми военными возникло напряжение.

"В 2018 году власть давила на добровольцев, и Залужный стал хорошим коммуникатором между официальными структурами и добровольцами", - вспоминала младший лейтенант Алина Михайлова, руководитель медицинской службы "Ульф", батальона "Волки Да Винчи".