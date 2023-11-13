Позивний "Буратіно". Хто такий Олександр Дубінський і в чому його підозрюють

Хто такий Олександр Дубінський

Дубінський народився у Києві, здобув освіту інженера-електрика у Київському політехнічному інституті.

Став популярним, зайнявшись журналістикою. Спочатку працював у газеті "Економічні вісті", потім отримав посаду головного редактора журналу Weekly.ua. Якийсь час публікував блоги на "Українській правді".

З 2010 року очолив відділ журналістських розслідувань на "1+1", з 2014 року був ведучим програми "Гроші". У 2017 році почав вести свій блог на YouTube.

Дубінський був обраний депутатом Верховної ради на виборах 2019 від партії "Слуга народу", був головою Київської обласної організації політсили.

Скандали з Дубінським у Раді

У журналістських розслідуваннях Дубінського неодноразово пов'язували з "групою впливу Ігоря Коломойського". За даними "Детектор Медіа", він відстоював інтереси олігарха з початку роботи на "1+1". Вже бувши нардепом, Дубінський намагався блокувати "антиколомойський закон" і вніс до нього 1200 правок.

Також Олександр Дубінський ініціював звернення депутатів до Конституційного Суду щодо визнання призначення директора НАБУ Артема Ситника неконституційним.

2019 року Дубінський відмовився оприлюднити свою декларацію. За результатами розслідування "Наші гроші" з'ясувалося, що в той час він володів 24 квартирами та 17 автомобілями, частина з яких була записана на колишню дружину та матір-пенсіонерку. У декларації за 2020 рік авто у власності Дубінського вже не було.

За даними дослідження руху "Чесно", Дубінський - один зі злісних прогульників серед народних депутатів ВР 9-го скликання. Він пропустив 60% голосувань у проміжку з початку 2022 року до травня 2023 року.

Фото: Дубінський за рік прогуляв 60% засідань ВР (Віталій Носач, РБК-Україна)

Працював на РФ із часів Майдану?

Восени 2020-го з розслідування Bihus.info стало відомо, що Дубінський під час Революції Гідності займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка за президентства Віктора Януковича. Він просував інформаційну кампанію "повії на Майдані" з метою зобразити протест як центр розпусти.

У березні 2021 року нардепа зняли з посади керівника обласної організації "Слуги народу" і потім виключили з партії. Цьому передувало запровадження санкцій США стосовно Дубінського за втручання у вибори у Штатах. Його назвали одним з учасників мережі впливу, пов'язаної з Росією.

Дубінський виявився одним із тих нардепів, хто відмовився підписати звернення до голови ВР Руслана Стефанчука з вимогою внести до порядку денного найближчої сесії законодавчі ініціативи про позбавлення повноважень парламентарів та депутатів місцевих рад, обраних від заборонених проросійських партій.

У 2023 році Дубінський заявляв про гоніння на церкви Московського патріархату в Україні та неприпустимість втручання держави у справи церкви.

Кримінальні справи проти Дубінського

Олександр Дубінський є фігурантом одразу кількох кримінальних справ:

У серпні СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського у справі про незаконний виїзд за кордон. За даними слідства, нардеп виїхав за межі України під виглядом супроводу свого батька на лікування. При цьому батько нардепа їхав за кордон та повертався звідти самостійно.

У період перебування за кордоном Дубінський зміг підписувати та надсилати офіційні документи, зокрема, до державних органів. На думку слідства, це може свідчити про їхню підробку.

Фото: Олександр Дубінський у суді (Віталій Носач, РБК-Україна)

ДБР вже завершило розслідування у цій справі та передало її до суду. Дубінському може загрожувати до 6 років позбавлення волі за статтями:

ст. 366, ч.1 (службове підроблення – внесення посадовою особою до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання та видачу за відомо неправдивих документів).

ст. 362, ч.3 (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

3 листопада до Дубінського знову прийшли з обшуком і оголосили про ще одну підозру - в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Слідчі виявили, що депутату вдалося нелегально переправити до європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

6 листопада Печерський районний суд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Агент "Буратіно". Підозра у роботі на РФ

13 листопада СБУ та ДБР провели новий обшук у будинку Олександра Дубінського та оголосили йому про підозру в держзраді та роботі на спецслужби РФ з метою розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитації нашої країни на міжнародній арені.

За даними слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, сформованої Головним управлінням Генштабу ЗС Росії (відоме як ГРУ).

Учасники угруповання отримували гроші від військової розвідки РФ - фінансування мережі досягало понад 10 млн доларів.

Правоохоронці встановили, що Дубінський розповсюджував фейки про вище військово-політичне керівництво України. Один із прикладів - фейк про нібито "втручання українських чиновників у президентські вибори в США" у 2019 році.

Дубінському повідомили про підозру за статтями КК:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Йому загрожує до 15 років позбавлення свободи.

13 листопада суд почав обирати Дубінському запобіжний захід. Відомо, що слідчі Державного бюро розслідувань проситимуть арешт без права внесення застави. Засідання пройде в закритому режимі.