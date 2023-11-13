Позывной "Буратино". Кто такой Александр Дубинский и в чем его подозревают

Кто такой Александр Дубинский

Дубинский родился в Киеве, получил образование инженера-электрика в Киевском политехническом институте.

Стал известным, занявшись журналистикой. Сначала работал в газете "Экономические известия", затем получил должность главного редактора журнала Weekly.ua. Некоторое время публиковал блоги на "Украинской правде".

С 2010 возглавил отдел журналистских расследований на "1+1", с 2014 года был ведущим программы "Гроші". В 2017 начал вести свой блог на YouTube.

Дубинский стал депутатом Верховной рады на выборах 2019 от партии "Слуга народа", был главой Киевской областной организации политсилы.

Скандалы с Дубинским в Раде

В журналистских расследованиях Дубинского неоднократно связывали с "группой влияния Игоря Коломойского". По данным "Детектор Медиа", он отстаивал интересы олигарха с начала работы на "1+1". Уже будучи нардепом, Дубинский пытался блокировать "антиколомойский закон" и внес 1200 правок.

Также Александр Дубинский инициировал обращение депутатов в Конституционный Суд о признании назначения директора НАБУ Артема Сытника неконституционным.

В 2019 году Дубинский отказался обнародовать свою декларацию. По результатам расследования "Наші гроші" выяснилось, что в то время он владел 24 квартирами и 17 автомобилями, часть из которых была записана на бывшую жену и мать-пенсионерку. В декларации за 2020 год авто в собственности Дубинского уже не было.

По данным исследования движения "Честно", Дубинский - один из злостных прогульщиков среди народных депутатов ВР 9-го созыва. Он пропустил 60% голосований в промежутке с начала 2022 года до мая 2023 года.

Фото: Дубинский за год прогулял 60% заседаний ВР (Виталий Носач, РБК-Украина)

Работал на РФ с времен Майдана?

Осенью 2020-го из расследования Bihus.info стало известно, что Дубинский во время Революции Достоинства занимался созданием антимайдановских фейков по заказу ближайшего окружения эксминистра доходов и сборов Александра Клименко при президентстве Виктора Януковича. Он продвигал информационную кампанию "проститутки на Майдане" с целью изобразить протест как центр разврата.

В марте 2021 нардепа сняли с должности руководителя областной организации "Слуги народа" и затем исключили из партии. Этому предшествовало введение санкций США в отношении Дубинского за вмешательство в выборы в Штатах. Его назвали одним из участников сети влияния, связанного с Россией.

Дубинский оказался одним из тех нардепов, кто отказался подписать обращение к председателю ВР Руслану Стефанчуку с требованием внести в повестку дня ближайшей сессии законодательные инициативы о лишении полномочий парламентариев и депутатов местных советов, избранных от запрещенных пророссийских партий.

В 2023 году Дубинский заявлял о гонениях на церкви Московского патриархата в Украине и недопустимости вмешательства государства в дела церкви.

Уголовные дела против Дубинского

Александр Дубинский является фигурантом сразу нескольких уголовных дел:

В августе СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского по делу о незаконном выезде за границу. По данным следствия, нардеп уехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение. При этом отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно.

В период пребывания за границей Дубинский смог подписывать и направлять официальные документы, в частности, в государственные органы. По мнению следствия, это может свидетельствовать об их подлоге.

Фото: Александр Дубинский в суде (Виталий Носач, РБК-Украина)

ГБР уже завершило расследование по этому делу и передало его в суд. Дубинскому может грозить до 6 лет лишения свободы по статьям:

ст. 366, ч.1 (служебный подлог – внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, другой подлог документов, а также составление и выдачу за известно ложных документов).

ст. 362, ч.3 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).

3 ноября к Дубинскому снова пришли с обыском и объявили еще об одном подозрении - в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Следствие считает, что депутату удалось нелегально переправить в европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

6 ноября Печерский районный суд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Агент "Буратино". Подозрение в работе на РФ

13 ноября СБУ и ГБР провели новый обыск в доме Александра Дубинского и объявили ему о подозрении в госизмене и работе на спецслужбы РФ с целью расшатывания общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации нашей страны на международной арене.

По данным следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба ВС России (известное как ГРУ).

Участники группировки получали деньги от военной разведки РФ - финансирование сети достигало более 10 млн долларов.

Правоохранители установили, что Дубинский распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Один из примеров - фейк о якобы "вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США" в 2019 году.

Дубинскому сообщили о подозрении по статьям УК:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

13 ноября суд начал избирать Дубинскому меру пресечения. Известно, что следователи Государственного бюро расследований будут просить арест без права внесения залога. Заседание пройдет в закрытом режиме.