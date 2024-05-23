Позивний "бункерний". Чи знає ГУР, де знаходяться бункери Путіна

Українські розвідники знають, де знаходяться бункери глави Кремля Володимира Путіна. Також відома і їх кількість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.
"Бункери Путіна. Так, інформація про це відома і постійно оновлюється", - сказав він.
При цьому їх кількість Юсов відмовився розкривати.
"Але зрозуміло, що у нього один з позивних це "бункерний". Він полюбляє це діло, як Граф Дракула ховається у підземеллях", - зазначив спікер.
Водночас, за його інформацією, в бункери до себе Путін своїх двійників не пускає.
"Ні, своїх двійників він пускає на інші завдання, де не так безпечно", - сказав Юсов.
Російський президент Володимир Путін має не один бункер, а відразу кілька. Майже у кожному його особняку та маєтку, що знаходяться у різних частинах Росії, є підземні приміщення. Усі вони були спроектовані та збудовані вже давно.
Зокрема, є інформація про подібні "схованки" в Москві, на Валдаї, у Тверській області, Сочі, в Геленджику. Наприклад, раніше ВILD склав 3D-модель укриття Путіна в палаці під Геленджиком. Він складається з двох окремих тунелів завширшки 6 метрів і має кілька виходів.
При цьому ще минулого року Юсов попереджав, що Путіна не врятує мережа його бункерів. Коли розпочнуться масштабні процеси на території вже самої РФ, йому не вдасться втекти.
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