Позиційні бої точаться на багатьох напрямках, ворог просунувся під Авдіївкою: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти 16 липня продовжували атаки на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники атакували біля Глибокого та у Вовчанську 15 і 16 липня.

Російські "воєнкори" 16 липня заявили, що українські військові контратакували під Глибоким.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ 16 липня продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але без жодного підтвердженого просування.

Російський блогер стверджував, що Повітряно-космічні сили РФ обстрілюють українські мости через річку Гнилицю на захід від Куп'янська, щоб ускладнити матеріально-технічне забезпечення ЗСУ в районі Куп'янська.

У механізованому батальйоні ЗСУ, який діяв на Сватівському напрямку, повідомили, що нещодавно відбили російську атаку розміром до взводу, під час якої окупанти намагалися наблизитися до позицій ЗСУ на баггі типу квадроциклів.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська продовжують атакувати в напрямку річки Жеребець на захід від Макіївки, але здебільшого класифікували саму Макіївку як спірну сіру зону.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ атакували в районі Синьківки та Петропавлівки, біля Степової Новоселівки, Піщаного, Берестового, поблизу Стельмахівки, біля Андріївки, поблизу Макіївки та біля Невського.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники 16 липня продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Окупанти вели наступальні дії в районі Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного, Переїзного і Роздолівки 15 і 16 липня.

Війська РФ 16 липня продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін на фронті не було. Також окупанти вели штурми поблизу Григорівки та біля Кліщіївки 15 і 16 липня.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що українські сили відбили російський штурм біля Опитного 16 липня. При цьому в ISW зазначають, що це, ймовірно, стосується невдалої наступальної діяльності РФ в напрямку Кліщіївки.

Повідомляється, що 16 липня російські окупанти просунулися поблизу Торецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися вздовж вулиці Петра Великого у східній Дружбі і на глибину до 300 метрів на північній околиці Дружби, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували наступальні дії під Торецьком, біля Північного та Нью-Йорка 15 і 16 липня.

Російські загарбники просунулися на північний захід від Авдіївки та продовжили наступальні дії в цьому районі 16 липня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 і 16 липня, показують, що окупанти просунулися в північно-західній частині Новоселівки Першої.

Російський "воєнкори" стверджував, що війська РФ також просувалися в межах південно-західної Новоселівки Першої, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 липня, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися на захід у полях на схід від Лозуватського, а російські блогери розповідали, що війська РФ також просунулися в цьому загальному районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, вказують на те, що загарбники просунулися вздовж смуги на північний захід від Архангельського (на північний захід від Авдіївки).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також просунулися на північний захід від Новоолександрівки та Євгенівки.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районах Калинового, Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогресу, Новоселівки Першої, Лозуватського, біля Уманського та Яснобродівки, а також біля Карлівки 15 і 16 липня.

Війська РФ 16 липня продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але без жодного підтвердженого просування.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська продовжували просуватися в північній частині Красногорівки та нібито захопили приблизно 90% населеного пункту.

Окупанти продовжували наступальні операції в районі Красногорівки та Георгіївки та в районі Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

Війська РФ продовжували 15 і 16 липня наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей на південь від Великої Новосілки в районі Макарівки.

Глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов привітав 16 липня російські підрозділи із нібито захопленням Урожайного, хоча в ISW не отримали підтвердження того, що окупанти повністю захопили населений пункт.

"Південна вісь"

Бої тривали 15 і 16 липня на заході Запорізької області в районі Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Також тривали бої 15 і 16 липня на лівому березі Херсонської області в районі Кринок, але без підтверджених змін на лінії фронту.

Речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що останній катер Чорноморського флоту РФ покинув окупований Крим 15 липня, а 16 липня катер прибув до Новоросійська Краснодарського краю.

Він також зазначив, що в окупованому Криму досі знаходяться російські небойові кораблі постачання.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 16 липня повідомили, що протягом доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що Сили оборони України продовжують завдавати російським окупантам ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Додамо, як повідомило РБК-Україна джерело, РФ вже втрачає свою значну перевагу у використанні боєприпасів на війні проти України.