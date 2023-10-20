Позиції росіян погіршуються, вони готуються відійти до траси Горлівка-Бахмут, - ЗСУ

За його словами, ситуація біля Бахмута складна, але контрольована.

"ЗСУ повільно, але впевнено просуваються на відстань від десятків до сотень метрів углиб, відвойовуючи окуповані території. Ворог перебуває в глухій обороні", - йдеться в заяві.

Фото: траса Бахмут-Горлівка (google.com)

Євлаш зазначив, що через взяття українськими бійцями штучного насипу, ворог готується відходити на трасу Горлівка-Бахмут, яка перебувала під вогневим контролем ЗСУ. Саме тому для Сил оборони України відкриваються нові можливості.

Також Євлаш додав, що ворог посилює мінно-вибухову роботу, мінує поля, дороги, проїзди, встановлює загородження, щоб стримати наше просування.

"За правильного планування та застосування військ і сил можна рухатися навіть через протитанкові рови, "зуби дракона" та мінні поля. Це, звичайно, впливає на просування. Але ми рухаємося вперед і звільняємо наші території", - додав начальник пресслужби Східного угруповання військ.

Траса Бахмут-Горлівка

21 вересня Євлаш повідомив, що звільнення Андріївки та Кліщіївки у Донецькій області дозволило ЗСУ взяти трасу Бахмут - Горлівка під вогневий контроль. Вона знаходиться за 3 км від лінії зіткнення Туди вже дістають як міномети, так і протитанкові розрахунки.

При цьому окупанти ще мають інші логістичні маршрути, якими постачають забезпечення для угруповування у Бахмуті. Тому ЗСУ продовжують різати ці шляхи.

Більше про ситуацію на фронті читайте у матеріалі РБК-Україна "ЗСУ готують поле нової битви. Де саме та коли оточать Бахмут: огляд фронту".