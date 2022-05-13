Позиция Украины неизменна. Кулеба обсудил эмбарго на нефть с Боррелем

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозепом Боррелем. Обсудил с ним введение эмбарго на нефть России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы.

"Встретился с моим добрым другом, Жозепом Боррелем сегодня. Благодарен за предложение оказать дополнительную поддержку ЕС в размере 500 млн евро для укрепления обороны Украины. Относительно шестого пакета санкций ЕС, позиция Украины остается четкой: он должен включать нефтяное эмбарго в отношении Росии ", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Кулебы, если ЕС не введет эмбарго на нефть России из-за Венгрии, это станет первым расколом европейского единства.

Недавно в Венгрии назвали условия при которых они поддержат эмбарго. МИД страны требует от ЕС экономическую помощь для восстановления и компенсацию.

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