Позиция США по референдуму на Донбассе подтвердила поддержку "Минска", - Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе прокомментировала позицию Белого дома по минским соглашениям

Позиция Белого дома в вопросе проведения референдума на востоке Украины подтверждает поддержку США минских договоренностей. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, США исключают проведение любого легитимного референдума в неподконтрольных Украине районах.

"Была четкая реакция Белого дома и Совета национальной безопасности США, которая подтвердила, что США четко занимают позицию поддержки минских соглашений и невозможности проведения любого референдума на территории страны, которая ту часть не контролирует. Мы имеем четкую позицию, которая отвечает всем предыдущим заявлениям, всем предыдущим заверениям со стороны США", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее издание Associated Press сообщило, что Белый дом не поддерживает идею президента России Владимира Путина о референдуме на Донбассе. В частности, администрация президента США придерживается позиции, что минские соглашения 2015 года не предусматривают проведения каких-либо референдумов. Также "референдум", который был проведен на неподконтрольной Украине территории, не имеет легитимности.