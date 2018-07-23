Позиція США з референдуму на Донбасі підтвердила підтримку "Мінська", - Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе прокоментувала позицію Білого дому мінськими угодами

Позиція Білого дому в питанні проведення референдуму на сході України підтверджує підтримку США мінських домовленостей. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, США виключають проведення будь-якого легітимного референдуму в непідконтрольних Україні районах.

"Була чітка реакція Білого дому та Ради національної безпеки США, яка підтвердила, що США чітко займають позицію підтримки мінських угод та неможливість проведення будь-якого референдуму на території країни, яка ту частину не контролює. Ми маємо чітку позицію, яка відповідає всім попереднім заявам, всім попереднім запевненням з боку США", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, раніше видання Associated Press повідомило, що Білий дім не підтримує ідею президента Росії Володимира Путіна про референдум на Донбасі. Зокрема, адміністрація президента США дотримується позиції, що мінські угоди 2015 року не передбачають проведення будь-яких референдумів. Також "референдум", який був проведений на непідконтрольній Україні території, не має легітимності.