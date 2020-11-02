Позиция правительства в деле "Мотор Сичи" имеет признаки слабости, - Розенко

Фото: Павел Розенко (kmu.gov.ua)

Заявление министра иностранных дел Украины и вице-премьера по евроинтеграции Дмитрия Кулебы о невозможности урегулирования конфликта с китайскими инвесторами ПАО "Мотор Сич" из-за "токсичности" ситуации и отсутствия желающих ее "разрулить" выглядит странно.

Об этом заявил экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.

Политик убежден, что такая позиция высокопоставленного официального лица из украинского правительства, представляет собой признание некомпетентности как МИДа, так и всего Кабмина в вопросах внешней политики и отношений с иностранными инвесторами.

"Украинская власть настолько слаба и беспомощна, что даже не может просто следовать букве закона - дать завершиться законной коммерческой сделке частных компаний. Такая позиция украинской власти - это поведение нашкодившего ребенка "оно само!", пытающегося увильнуть от ответственности. А она рано или поздно придет - вопрос на 3,5 миллиарда долларов, которые китайцы требуют от нашего государства в возмещение своего ущерба, просто так не забудут", - говорит он.

Экс-вице-премьер напомнил, что покупка акций "Мотор Сич" китайскими инвесторами была законной инвестиционной сделкой.

"На момент ее осуществления и посей день нет никаких законных ограничений свободного обращения ценных бумаг. "Мотор Сич" является частным предприятием с 90-х, государство исключило "Мотор Сич" из перечня стратегических предприятий и отстранило от госпрограмм в авиаотрасли, и готово покупать истребители за границей. Украина бросила "Мотор Сич" на произвол, даже не обеспечив ей поддержку государственными заказами", - рассказывает Розенко.

Напомним, ранее в интервью ИА "Интерфакс-Украина" Дмитрий Кулеба сказал, что история о "Мотор Сич" уже стала токсичной, но она деполитизирована, то есть не является предметом регулярных консультаций или разговоров между китайским и украинским МИД.

"Там есть частный инвестор, он вложил деньги, привлек частного украинского инвестора, и теперь борется за свою инвестицию. Эта история стала настолько сложной и токсичной, что я, если честно, не знаю никого, кто бы реально хотел ее разруливать", - добавил он.

Как известно, 4 сентября 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сич" обратились к украинскому Министерству юстиции с Notice of Investment Dispute - документом о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долларов в случае, если спорная ситуация не будет урегулирована в процессе переговоров в рамках специальной комиссии при участии всех заинтересованных сторон.