Позиция Китая касательно войны в Украине беспристрастна, - посольство КНР в США

В посольстве Китая в США заявили, что позиция КНР касательно войны в Украине с первых дней остается беспристрастной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN .

Посольство Китая в США опровергло заявления Госдепартамента США о том, что китайские официальные лица и СМИ регулярно усиливают кремлевскую пропаганду, теории заговора и дезинформацию по украинскому вопросу.

"Позиция Китая по украинскому вопросу беспристрастна, объективна и безупречна", - заявил пресс-секретарь посольства. Он также призвал США работать совместно с Китаем и остальным международным сообществом для скорейшего политического урегулирования украинского кризиса.