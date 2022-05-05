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Позиция Китая касательно войны в Украине беспристрастна, - посольство КНР в США

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 05 мая 2022 04:47
Позиция Китая касательно войны в Украине беспристрастна, - посольство КНР в США Флаг Китая (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В посольстве Китая в США заявили, что позиция КНР касательно войны в Украине с первых дней остается беспристрастной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Посольство Китая в США опровергло заявления Госдепартамента США о том, что китайские официальные лица и СМИ регулярно усиливают кремлевскую пропаганду, теории заговора и дезинформацию по украинскому вопросу.

"Позиция Китая по украинскому вопросу беспристрастна, объективна и безупречна", - заявил пресс-секретарь посольства. Он также призвал США работать совместно с Китаем и остальным международным сообществом для скорейшего политического урегулирования украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что Блинкен изложит стратегию США в отношении Китая 5 мая. Выступление в Университете Джорджа Вашингтона будут транслировать государственные каналы.

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