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Позиція Китаю щодо війни в Україні неупереджена, - посольство КНР в США

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Вашингтон, Четвер 05 травня 2022 04:47
Позиція Китаю щодо війни в Україні неупереджена, - посольство КНР в США Прапор Китаю (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У посольстві Китаю в США заявили, що позиція КНР щодо війни в Україні з перших днів залишається неупередженою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Посольство Китаю в США спростувало заяви Держдепартаменту США про те, що китайські офіційні особи та ЗМІ регулярно посилюють кремлівську пропаганду, теорії змови та дезінформацію з українського питання.

"Позиція Китаю з українського питання неупереджена, об'єктивна і бездоганна", - заявив прес-секретар посольства. Він також закликав США працювати спільно з Китаєм та рештою міжнародної спільноти для якнайшвидшого політичного врегулювання української кризи.

Раніше повідомлялося, що Блінкен викладе стратегію США щодо Китаю 5 травня. Виступ в Університеті Джорджа Вашингтона транслюватимуть державні канали.

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