Позиція Китаю щодо війни в Україні неупереджена, - посольство КНР в США
У посольстві Китаю в США заявили, що позиція КНР щодо війни в Україні з перших днів залишається неупередженою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.
Посольство Китаю в США спростувало заяви Держдепартаменту США про те, що китайські офіційні особи та ЗМІ регулярно посилюють кремлівську пропаганду, теорії змови та дезінформацію з українського питання.
"Позиція Китаю з українського питання неупереджена, об'єктивна і бездоганна", - заявив прес-секретар посольства. Він також закликав США працювати спільно з Китаєм та рештою міжнародної спільноти для якнайшвидшого політичного врегулювання української кризи.
Раніше повідомлялося, що Блінкен викладе стратегію США щодо Китаю 5 травня. Виступ в Університеті Джорджа Вашингтона транслюватимуть державні канали.
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