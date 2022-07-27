Более 80%. Украинцы против сдачи территорий в обмен на мир

По сравнению с маем настроения населения практически не изменились.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей Востока, который страдает от интенсивных боев, 77% против уступок (готовы на уступки - лишь 16%), а среди жителей Юга - 82% против уступок (готовы лишь 10%). Социологи обращают внимание, что в период с мая по июль на Востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против каких-либо уступок (в других регионах существенных изменений не было).

Среди респондентов, которые до 24 февраля проживали на территории, которые после 24 февраля была оккупирована, и которые выехали с территории, подконтрольной правительству Украины, лишь 17% выступают за территориальные уступки. А 82% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть.

Среди русскоязычных украинцев 76% против территориальных уступок (поддерживают - 14%). Среди русскоязычных русских также подавляющее большинство - 68% - выступают против любых уступок (поддерживают - 19%).

"Результаты опроса показывают, что несмотря на возможное нарастание усталости, осложнения социально-экономической ситуации, тяжелые бои и террористические атаки украинцы сохраняют сплоченность в вопросе, что агрессору нельзя идти на уступки. Если целью террора обстрелами является напугать украинцев и принудить к миру, то можно констатировать очередной провал России и очередное свидетельство тотального непонимания украинского общества", - отметил социолог КМИС Антон Грушевский.

По его словам, результаты исследования показывают, что консенсус относительно невозможности уступок имеет место среди населения всех регионов и среди различных лингво-этнических категорий.

"Хотя Россия (и безответственные украинские политики, "журналисты" и "эксперты") пыталась навязать "раскол" в украинском обществе по разным линиям, но и жители Запада, и жители Востока, и украиноязычные жители, и русскоязычные жители, и этнические украинцы, и этнические русские имеют общий взгляд на невозможность территориальных уступок агрессору", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 6-20 июля 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.