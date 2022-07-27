Понад 80%. Українці проти здавання територій в обмін на мир

У порівнянні з травнем настрої населення практично не змінилися.

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 77% проти поступок (готові на поступки - лише 16%), а серед жителів Півдні - 82% проти поступок (готові - лише 10%). Соціологи звертають увагу, що в період з травня до липня на Сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок (в інших регіонах істотних змін не було).

Серед респондентів, які до 24 лютого проживали на території, які після 24 лютого була окупована, і які виїхали до території, підконтрольній Уряду України, лише 17% виступають за територіальні поступки. Натомість 82% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути.

Серед російськомовних українців 76% проти територіальних поступок (підтримують - 14%). Серед російськомовних росіян також переважна більшість - 68% - виступають проти будь-яких поступок (підтримують - 19%).

"Результати опитування засвідчують, що попри можливе наростання втоми, ускладнення соціально-економічної ситуації, важкі бої і терористичні атаки українці зберігають згуртованість у питанні, що агресору не можна йти на поступки. Якщо метою терору обстрілами є налякати українців і примусити до миру, то можна констатувати черговий провал Росії і чергове свідчення тотального нерозуміння українського суспільства", - зазначив соціолог КМІС Антон Грушевський.

За його словами, результати дослідження показують, що консенсус щодо неможливості поступок має місце серед населення всіх регіонів і серед різних лінгво-етнічних категорій.

"Хоча Росія (та безвідповідальні українські політики, "журналісти" та "експерти") намагалася нав’язати "розкол" українському суспільстві за різними лініями, але нині і жителі Заходу, і жителі Сходу, і українськомовні жителі, і російськомовні жителі, і етнічні українці, і етнічні росіяни мають спільний погляд на неможливість територіальних поступок агресору", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.