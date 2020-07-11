Позиция Греции по Крыму неизменна, - МИД Украины

Фото: встреча с послом Греции (facebook.com/edzhaparova)

Греция и впредь будет поддерживать территориальную целостность Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова встретилась с послом Греции в Украине Василиосом Борновасом. Греческий дипломат заверил в продолжении поддержки территориальной целостности Украины.

Об этом Джеппарова сообщила в своем Facebook.

Она подчеркнула, что Греция не собирается менять свою позицию относительно территориальной целостности Украины.

"Получила заверения в дальнейшей поддержке территориальной целостности Украины и неизменной позиции по Крыму, которую мы постоянно ощущаем во время голосований соответствующих резолюций в рамках ООН и других международных организаций", - написала заместитель главы МИД.

Кроме того, она поблагодарила Грецию за разрешение выехать без депортации гражданам Украины, которые недавно не смогли заехать в страну из-за ограничений в связи с пандемией.

Напомним, что на днях в Грецию не пустили 17 украинских туристов и поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта Афин.

Позже в МИД Украины сообщили, что причиной инцидента с украинскими гражданами в Греции стала ошибка авиакомпаний.