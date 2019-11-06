Позиция Чехии в отношении аннексированного Крыма не изменилась,- глава МИД Чехии

Глава чешского Министерства иностранных дел Томаш Петршичек заявил, что Чехия не изменила позиции об оккупации Крыма и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио Свободе".

Сообщается, что во время своего визита в Украину в начале нынешнего года Петршичек встречался в Киеве с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, с представителями Меджлиса крымских татар и заверил их в неизменности курса Чехии по вопросу аннексии и оккупации Крыма Россией.

"Моя страна вместе с позицией Европейского союза полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, включительно с аннексированным Крымом" - говорит Петршичек.

Напомним, президент Чехии Милош Земан во время торжественного приема в Пражском граде заявил о том, что Крым является частью Российской Федерации.

Как сообщало РБК-Украина, Петршичек осудил пребывания сына премьер-министра страны Андрея Бабиша-младшего в аннексированном Крыму. Глава чешского МИД намерен провести переговоры с украинской и российской сторонами, чтобы детально разобраться в инциденте. По его словам, такие визиты не является нормой.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек во время встречи с украинским министром Павлом Климкиным заявил, что Чехия не берет милитаризацию Крыма и Азовского моря.