Позиции остаются неизменными: штаб ООС отрицает взятие села на Донбассе

"Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что недалеко от населенного пункта Гранитное", - пишет пресс-служба.

Как отмечает командование ООС информация является попыткой агрессора дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

В частности, именно на этой территории пророссийские боевики, игнорируя договоренности, которые были достигнуты в ТКГ, открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.

"Позиции украинских военных остаются неизменными", - добавляет пресс-служба.