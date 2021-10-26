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Позиции остаются неизменными: штаб ООС отрицает взятие села на Донбассе

Автор: Сергей Пышкин

Штаб ООС опроверг информацию о захвате украинскими военнослужащими села Старомарьевка, расположенного на временно оккупированных территориях Донецкой области. Назвал это очередной попыткой России обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что недалеко от населенного пункта Гранитное", - пишет пресс-служба.

Как отмечает командование ООС информация является попыткой агрессора дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

В частности, именно на этой территории пророссийские боевики, игнорируя договоренности, которые были достигнуты в ТКГ, открывали огонь по позициям украинских военнослужащих.

"Позиции украинских военных остаются неизменными", - добавляет пресс-служба.

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