Позика на основі доходів. У США назвали найреалістичніший варіант використання активів РФ

За словами Єллен, разом з озвученим варіантом використання 300 мільярдів доларів знерухомлених російських активів на розгляді залишаються ще кілька.

Міністри фінансів G7 зустрінуться в Італії пізніше цього тижня з наміром завершити розробку плану, який вони зможуть передати главам держав перед зустріччю лідерів групи наступного місяця.

"Я вважаю, що ми бачимо значний інтерес серед усіх наших партнерів у структурі позики, яка забезпечить потік несподіваних прибутків. Це створить значну початкову суму, що допоможе задовольнити потреби, які, на нашу думку, Україна матиме як у військовому плані, так і в плані реконструкції", — сказала Єллен.

Дискусії навколо способів використання активів

Місяцями західні союзники обговорювали, як саме можна використати активи російського центрального банку. Сполучені Штати вважають, що за міжнародним правом було б законно конфіскувати гроші та передати їх Україні, але кілька європейських країн, зокрема Франція та Німеччина, насторожено ставляться до законності такого кроку та прецеденту, який він створить.

Хоча Сполучені Штати нещодавно прийняли закон, який надає адміністрації президента Джо Байдена повноваження арештовувати та конфіскувати російські активи, бажання діяти спільно з Європою значною мірою послабило прихильність США до цієї ідеї.

Цього місяця країни Європейського Союзу погодилися, що вони готові використати 90% прибутку на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру. Решта 10% підуть на реконструкцію та нелетальні закупівлі, щоб задовольнити такі країни, як Ірландія, Австрія, Кіпр і Мальта, які є військово нейтральними.

Яким є прибуток від активів

Близько 190 мільярдів євро активів російського центрального банку зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Бельгії Euroclear. Активи генерують близько 3 мільярдів євро на рік, які можуть бути переведені в Україну.

Однак використання відсотків як основи для кредиту може надати Україні набагато більшу суму — потенційно до 50 мільярдів доларів, пише NYT. Спосіб доставки грошей ще потрібно розробити. Посередником може бути Світовий банк або інша міжнародна організація.

Також залишається незрозумілим, як буде погашена позика, якщо війна закінчиться до настання терміну погашення облігацій або якщо процентні ставки впадуть, що зробить надходження від активів недостатніми для погашення позики.

Очікується, що такі деталі обговорять міністри фінансів, коли зберуться пізніше цього тижня. Вони сподіваються, що цього літа зможуть надати Україні додаткові кошти.