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Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме

Фото: Ринок праці в Україні пожвавився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2023 року тривало також пожвавлення ринку України, зокрема, кількість вакансій зростала швидше, ніж кількість резюме. Втім, зайнятість залишалася низькою, це стримувало збільшення доходів домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2023 року).

Як зазначили в НБУ, у березні зростання кількості резюме стабілізувалося, а кількість вакансій переважно продовжувала зростати.

"У результаті кількість претендентів на одну вакансію помітно знизилася порівняно з 2022 роком, але усе ще залишається значно вищою за рівень до 24 лютого 2022 року", - йдеться в огляді.

Доходи українців

Значна частина українців досі не працює, що ускладнює фінансовий стан домогосподарств.

За опитуванням групи "Рейтинг", частка тих, хто втратив роботу і досі не знайшов нову, майже незмінна (36%). Складніше знайти роботу ВПО - не працює 51%.

За опитуванням Центру Разумкова, у більшості (53%) за рік доходи зменшилися, зросли лише у 6%. Найбільше постраждали старші люди, мешканці територій бойових дій та ВПО. Основне джерело доходів - оплата праці (40% від постійної роботи, 8% від тимчасової, 3% від власного бізнесу).

На початку року доходи домогосподарств залишалися стриманими (зокрема через перегляд підходів до виплат військовим), що лише частково компенсувалось індексацією пенсій, йдеться у звіті.

Нагадаємо, рівень офіційного безробіття в Україні за останній рік упав більш ніж удвічі. У лютому 2023 року лише 61,6 тисячі громадян отримують допомогу.

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