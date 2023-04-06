Оживление рынка труда: количество вакансий растет быстрее резюме

В марте 2023 года продолжалось также оживление рынка Украины, в частности, количество вакансий росло быстрее, чем количество резюме. Впрочем, занятость оставалась низкой, это сдерживало увеличение доходов домохозяйств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (апрель 2023 года).
Как отметили в НБУ, в марте рост количества резюме стабилизировался, а количество вакансий в основном продолжало расти.
"В результате количество претендентов на одну вакансию заметно снизилось по сравнению с 2022 годом, но все еще остается значительно выше уровня до 24 февраля 2022 года", - говорится в обзоре.
Значительная часть украинцев до сих пор не работает, что усложняет финансовое состояние домохозяйств.
По опросу группы "Рейтинг", доля потерявших работу до сих пор не нашла новую, почти неизменна (36%). Сложнее найти работу ВПЛ - не работает 51%.
По опросу Центра Разумкова, у большинства (53%) за год доходы уменьшились, выросли лишь на 6%. Больше всего пострадали пожилые люди, жители территорий боевых действий и ВПЛ. Основной источник доходов – оплата труда (40% от постоянной работы, 8% от временной, 3% от собственного бизнеса).
В начале года доходы домохозяйств оставались сдержанными (в том числе из-за пересмотра подходов к выплатам военным), что частично компенсировалось индексацией пенсий, говорится в обозоре.
Напомним, уровень официальной безработицы в Украине за последний год упал более чем вдвое. В феврале 2023 года только 61,6 тысяч граждан получают помощь.
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