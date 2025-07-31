ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Подорожі Їжа Здорове життя Мода та краса Психологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Пожити окремо - це кінець стосунків чи шанс? Як реагувати, якщо ви проти такого рішення

Четвер 31 липня 2025 20:20
UA EN RU
Пожити окремо - це кінець стосунків чи шанс? Як реагувати, якщо ви проти такого рішення Як реагувати, якщо партнер пропонує пожити якийсь час окремо (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Коли партнер пропонує пожити окремо, це часто звучить як удар під дих. Особливо, якщо така перспектива вас лякає або викликає гнів. Утім, подібні рішення не завжди ведуть до розриву - іноді це сигнал тривоги або крик про допомогу.

Що стоїть за такими словами і як зреагувати, якщо ви не готові прийняти цю ідею, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Не ігноруйте, але й не драматизуйте

Фраза "давай поживемо окремо" не завжди означає, що все закінчено. Причини можуть бути різні - емоційне вигорання, потреба у паузі, невміння вирішити конфлікт.

"Реакція "це-кінець" - зрозуміла, але передчасна. Чоловік міг дійти до такого рішення зовсім не через байдужість чи зраду. Можливо, це емоційне вигоряння, втома або потреба себе переосмислити у стосунках. У будь-якому випадку - це важливий момент, який не варто замовчувати або ігнорувати", - каже експерт.

Уточніть, що саме мається на увазі

Не треба одразу погоджуватись або кричати "та як ти можеш?!". Спробуйте спокійно запитати:

  • Що для тебе означає "жити окремо"?
  • Це пауза чи підготовка до розриву?
  • Що ти хочеш зрозуміти чи змінити завдяки цьому рішенню?

Ці питання допоможуть прояснити позиції - і уникнути припущень.

Позначте власні кордони

Мати іншу точку зору - нормально. Якщо думка про окреме життя для вас неприйнятна, скажіть це чесно, без маніпуляцій:

"Я не готова жити окремо. Якщо ти потребуєш простору - давай знайдемо інше рішення, як це можна зробити без переїздів". У здорових стосунках компроміси шукають разом, а не нав'язуються однією стороною.

Сприймайте це як діагностику стосунків

Небажання жити разом може бути симптомом глибших проблем: втрати близькості, відсутності діалогу, розходження цінностей.

"Це болісно, але корисно - іноді саме такі моменти допомагають побачити, чи варто продовжувати боротьбу за стосунки", - додає Віталій Курсік.

Не здавайте свої позиції з остраху

Якщо ви погоджуєтесь лише через страх втратити партнера - це тривожний дзвіночок. Стосунки, в яких одна сторона "терпить" рішення іншої, приречені на емоційне вигорання.

Ви маєте право не погоджуватись. І це не ультиматум, а ознака самоповаги.

"Тимчасова відстань - не завжди трагедія. Але й не обов’язковий рецепт зцілення. Якщо ви обидва чесні у своїх мотивах - стосунки можуть пережити навіть роз'їзд. Але якщо хтось "погоджується, аби не втратити" - згодом обов’язково втратить і себе, і партнера", - резюмує експерт.

Вас може це зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки Розлучення Кохання
Новини
Росіяни не зможуть повністю перейти на реактивні "Шахеди": експерт назвав причину
Росіяни не зможуть повністю перейти на реактивні "Шахеди": експерт назвав причину
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині