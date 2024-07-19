Пожежу у супермаркеті на Дарниці в Києві ліквідовано: жертв та постраждалих немає

Пожежу у супермаркеті "Сільпо" на вулиці Здолбунівській у Києві ліквідовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні держслужби.
Причини пожежі встановлюють правоохоронці.
На місці пожежі працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.
Нагадаємо, на вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва 18 липня увечері загорівся супермаркет "Сільпо". Евакуйовували персонал і відвідувачів.
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