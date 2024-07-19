UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пожежу у супермаркеті на Дарниці в Києві ліквідовано: жертв та постраждалих немає

Фото: Пожежа у "Сільпо" на Дарниці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Пожежу у супермаркеті "Сільпо" на вулиці Здолбунівській у Києві ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні держслужби.

Причини пожежі встановлюють правоохоронці.

На місці пожежі працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.

Нагадаємо, на вулиці Здолбунівській у Дарницькому районі Києва 18 липня увечері загорівся супермаркет "Сільпо". Евакуйовували персонал і відвідувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаКиївДСНС