Пожежні перевірки для бізнесу замінять страхуванням: як це працюватиме
Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики схвалив до другого читання законопроект про заміну перевірок страхуванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його словами, законопроект №3361, це важливий перший дерегуляційний крок, який давно просив бізнес.
"Якщо система запрацює ефективно, то ми і далі будемо її розширювати на інші види ризиків та категорії бізнесів", - додав він.
Железняк повідомив, що всі ці новації добровільні, як для бізнесу так і страхових компаній.
Депутат заявив, що механізм дуже простий:
- 1) отримуєш аудит пожежної безпеки (він не тягне за собою обов’язку виправляти недоліки)
- 2) отримуєш з цим аудитом страхування
- 3) повідомляєш ДСНС про наявність страхування
- 4) на період дії договору про страхування звільняєшся від планових пожежних перевірок.
Нагадаємо, Кабмін дозволив позапланові перевірки бізнесу під час війни.
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