Пожежні перевірки для бізнесу замінять страхуванням: як це працюватиме

Комітет Верховної ради з питань податкової та фінансової політики схвалив до другого читання законопроект про заміну перевірок страхуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, законопроект №3361, це важливий перший дерегуляційний крок, який давно просив бізнес.

"Якщо система запрацює ефективно, то ми і далі будемо її розширювати на інші види ризиків та категорії бізнесів", - додав він.

Железняк повідомив, що всі ці новації добровільні, як для бізнесу так і страхових компаній.

Депутат заявив, що механізм дуже простий: