Пожарные проверки для бизнеса заменят страхованием: как это будет работать

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики одобрил ко второму чтению законопроект о замене проверок страхованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, законопроект №3361, это важный первый дерегуляционный шаг, который давно просил бизнес.

"Если система заработает эффективно, то мы и дальше будем ее расширять на другие виды рисков и категории бизнесов", - добавил он.

Железняк сообщил, что все эти новшества добровольны как для бизнеса, так и страховых компаний.

Депутат заявил, что механизм очень прост: