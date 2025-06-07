Пожежі, загиблі і постраждалі: фото наслідків найпотужнішої атаки РФ по Харкову

Російські окупанти в ніч проти 7 червня здійснили найпотужнішу атаку по Харкову за весь час повномасштабної війни. Внаслідок обстрілу виникли пожежі, є загиблі та руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і канал ДСНС України.
"За попередніми даними, внаслідок терористичного обстрілу Харкова, на дану хвилину зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть", - пише Терехов о 07:39.
Під атакою ворожих дронів, бомб і ракети опинилися Київський, Основ'яновській райони, і околиця міста.
"Попередньо, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 метрів квадратних. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть знаходитися люди", - написав Синєгубов близко 7 ранку.
Крім того, зафіксовано влучання БпЛА:
Тут фіксувалося влучання БпЛА в 9-ти поверховий житловий будинок. Сталося загорання 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 метрів квадратних.
"З-під завалів деблокували жінку. Медики надають постраждалій допомогу. Також горіли два автомобілі", - інформував глава ОВА.
"Також на околиці Харкова внаслідок влучання 3 БпЛА типу "Шахед" в покинуту будівлю коровника та 5 БпЛА на відкриту територію - спалахнула пожежа. На щастя, без постраждалих", - повідомив Синєгубов.
Близко 7-ї ранку стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу постраждали 17 людей, з яких двоє дітей - дівчинка 14 років і 1,5 місячне немовля. Крім того, одна людина загинула.
Однак станом в 07:17 Терехов написав, що внаслідок обстрілу загинули троє людей.
Нагадаємо, сьогодні зранку мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вчинили найпотужнішу атаку по Харкову за весь час російського вторгнення.
"Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів... Це - відвертий терор проти мирного населення Харкова", - писав Терехов о 04:38.
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