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Пожежі та зруйновані будинки: з'явились фото наслідків удару по Полтаві

Полтава, Четвер 03 липня 2025 12:27
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Пожежі та зруйновані будинки: з'явились фото наслідків удару по Полтаві Фото: наслідки російської атаки на Полтаву (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

У Полтаві внаслідок дронової атаки у четвер, 3 липня, спалахнули пожежі в окремих будівлях. Рятувальники показали фото наслідків обстрілу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Полтава: внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях. На місцях працюють підрозділи ДСНС", - ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, через атаку росіян загинули двоє людей, ще десятеро зазнали поранень. Надзвичайникам вдалося врятували десять осіб з-під завалів.

Одну з масштабних пожеж вже локалізували. Наразі рятувальники продовжують гасіння вогню, проводять розбір завалів і надають допомогу постраждалим.

На місці працюють медики, психологи ДСНС, а також представники всіх екстрених служб.

Фото: наслідки російської атаки на Полтаву (t.me/dsns_telegram)

Удар по Полтаві

Зранку, 3 липня, у Полтаві пролунали вибухи на тлі загрози ударів дронами. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували місто "Шахедами".

Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що внаслідок одного з прильотів загорілася будівля Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Ще одна пожежа спалахнула у приватному будинку поруч із Полтавським обласним ТЦК та СП - її спричинило інше влучання.

Детальніше про те, що відомо про атаку "Шахедів" на Полтаву - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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