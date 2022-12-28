Пожежі в Росії продовжуються. На Кубані загорілася військова частина

Під Новочеркаськом (Ростовська область) сталася пожежа у військовій частині. Один із корпусів згорів повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Donday .

Через що сталося загоряння і коли вдалося загасити пожежу, наразі не ясно. Також незрозуміло, чи є жертви.

Повідомляється, що пожежа розпочалася вранці 27 грудня. Вогонь знищив один із побудованих у 2016 році корпусів 150-ї мотострілецької дивізії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у російській Кубані спалахнула пожежа. На цей раз у росіян загорівся торговий центр "Вега".

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