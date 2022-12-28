RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пожары в России продолжаются. На Кубани загорелась военная часть

Фото: в российской Кубани загорелась военная части (иллюстрация / ГСЧС Украины)
Автор: Руслан Гаращенко

Под Новочеркасском (Ростовская область) произошел пожар в воинской части. Один из корпусов сгорел полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Donday.

Сообщается, что пожар начался утром 27 декабря. Огонь уничтожил один из построенных в 2016 году корпусов 150-й мотострелковой дивизии.

Из-за чего произошло возгорание и когда удалось потушить пожар, пока не ясно. Также непонятно, есть ли жертвы.

Специализированные ведомства не дают комментарии по этому поводу.

Напомним, ранее мы писали, что в российской Кубани вспыхнул пожар. В этот раз у россиян загорелся торговый центр "Вега".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожарВоенная база