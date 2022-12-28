Пожары в России продолжаются. На Кубани загорелась военная часть

Сообщается, что пожар начался утром 27 декабря. Огонь уничтожил один из построенных в 2016 году корпусов 150-й мотострелковой дивизии.

Из-за чего произошло возгорание и когда удалось потушить пожар, пока не ясно. Также непонятно, есть ли жертвы.

Специализированные ведомства не дают комментарии по этому поводу.