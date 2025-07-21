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Пожежі, пошкоджено трамвайні рейки та електродроти: наслідки атаки РФ по Харкову

Фото: наслідки ворожої атаки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 21 липня росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті багато пожеж та вже відомо про перші наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Вибухи у місті почалися приблизно о 01:36. Згодом вони продовжилися і за останніми даними, попередньо, у Харкові зафіксовано 11 прильотів. Крім того, всі вони, за попередніми даними, у Київському районі.

Перші наслідки атаки

Станом на 01:43 мер Харкова повідомив, що у місті на ту хвилину було вже чотири вибухи і почалася велика пожежа. Пізніше глава ОВА Олег Синєгубов поінформував, що у Харкові не одна пожежа.

Згодом Терехов почав інформували про перші наслідки ворожої атаки.

"По локації одного з прильотів - вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти. Щодо постраждалих - уточнюємо", - йшлося у повідомленні о 02:23.

Через кілька хвилин на він поінформував про ще один з наслідків атаки. Зокрема, на цивільному підприємстві виникла пожежа.

Наразі інформації про постраждалих не було.

Оновлено о 02:49

"За уточненою інформацією, ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі", - написав Терехов.

Обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі ворог випустив велику кількість дронів Україні. Безпілотники зафіксовано в багатьох областях.

Крім того, ворог цієї ночі підряд у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Моніторингові канали пишуть, що літаки вже здійснили пускові маневри.

Крім того, ворог піднімав у небо літаки МіГ-31К, внаслідок чого в Києві було чутно звук вибуху. Однак, імовірно, це був звук прольоту ракети «Кинджал».

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки дронів у Києві теж чути вибухи цієї ночі. Відомо, що на даху в Дарницькому районі зафіксовано пожежу.

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ХарківВійна в Україні