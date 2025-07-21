Пожежі, пошкоджено трамвайні рейки та електродроти: наслідки атаки РФ по Харкову

Вибухи у місті почалися приблизно о 01:36. Згодом вони продовжилися і за останніми даними, попередньо, у Харкові зафіксовано 11 прильотів. Крім того, всі вони, за попередніми даними, у Київському районі.

Перші наслідки атаки

Станом на 01:43 мер Харкова повідомив, що у місті на ту хвилину було вже чотири вибухи і почалася велика пожежа. Пізніше глава ОВА Олег Синєгубов поінформував, що у Харкові не одна пожежа.

Згодом Терехов почав інформували про перші наслідки ворожої атаки.

"По локації одного з прильотів - вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти. Щодо постраждалих - уточнюємо", - йшлося у повідомленні о 02:23.

Через кілька хвилин на він поінформував про ще один з наслідків атаки. Зокрема, на цивільному підприємстві виникла пожежа.

Наразі інформації про постраждалих не було.

Оновлено о 02:49

"За уточненою інформацією, ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі", - написав Терехов.