Пожары, поврежденны трамвайные рельсы и электропровода: последствия атаки РФ по Харькову

В ночь на 21 июля россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе много пожаров и уже известно о первых последствиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Взрывы в городе начались примерно в 01:36. Впоследствии они продолжились и по последним данным, предварительно, в Харькове зафиксировано 11 прилетов. Кроме того, все они, по предварительным данным, в Киевском районе.
По состоянию на 01:43 мэр Харькова сообщил, что в городе на ту минуту было уже четыре взрыва и начался большой пожар. Позже глава ОГА Олег Синегубов проинформировал, что в Харькове не один пожар.
Впоследствии Терехов начал информировали о первых последствиях вражеской атаки.
"По локации одного из прилетов - выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода. О пострадавших - уточняем", - говорилось в сообщении в 02:23.
Через несколько минут на он проинформировал о еще одном из последствий атаки. В частности, на гражданском предприятии возник пожар.
Пока информации о пострадавших не было.
Обновлено в 02:49
"По уточненной информации, враг совершил 12 ударов по Харькову этой ночью", - написал Терехов.
Напомним, что этой ночью враг выпустил большое количество дронов Украине. Беспилотники зафиксировано во многих областях.
Кроме того, враг этой ночью подряд в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут, что самолеты уже совершили пусковые маневры.
Кроме того, враг поднимал в небо самолеты МиГ-31К, в результате чего в Киеве было слышно звук взрыва. Однако, вероятно, это был звук пролета ракеты "Кинжал".
Также мы сообщали, что в результате атаки дронов в Киеве тоже слышно взрывы этой ночью. Известно, что на крыше в Дарницком районе зафиксирован пожар.
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