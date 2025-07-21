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Пожары, поврежденны трамвайные рельсы и электропровода: последствия атаки РФ по Харькову

Фото: последствия вражеской атаки уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 21 июля россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе много пожаров и уже известно о первых последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Взрывы в городе начались примерно в 01:36. Впоследствии они продолжились и по последним данным, предварительно, в Харькове зафиксировано 11 прилетов. Кроме того, все они, по предварительным данным, в Киевском районе.

Первые последствия атаки

По состоянию на 01:43 мэр Харькова сообщил, что в городе на ту минуту было уже четыре взрыва и начался большой пожар. Позже глава ОГА Олег Синегубов проинформировал, что в Харькове не один пожар.

Впоследствии Терехов начал информировали о первых последствиях вражеской атаки.

"По локации одного из прилетов - выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода. О пострадавших - уточняем", - говорилось в сообщении в 02:23.

Через несколько минут на он проинформировал о еще одном из последствий атаки. В частности, на гражданском предприятии возник пожар.

Пока информации о пострадавших не было.

Обновлено в 02:49

"По уточненной информации, враг совершил 12 ударов по Харькову этой ночью", - написал Терехов.

Обстрел Украины

Напомним, что этой ночью враг выпустил большое количество дронов Украине. Беспилотники зафиксировано во многих областях.

Кроме того, враг этой ночью подряд в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Мониторинговые каналы пишут, что самолеты уже совершили пусковые маневры.

Кроме того, враг поднимал в небо самолеты МиГ-31К, в результате чего в Киеве было слышно звук взрыва. Однако, вероятно, это был звук пролета ракеты "Кинжал".

Также мы сообщали, что в результате атаки дронов в Киеве тоже слышно взрывы этой ночью. Известно, что на крыше в Дарницком районе зафиксирован пожар.

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