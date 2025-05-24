Пожежі, поранені і руйнування: які наслідки однієї з наймасованіших атак на Київ

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Скільки ракет і дронів випустила Росія

Де у Києві "прильоти" і пожежі

Які райони столиці постраждали найбільше

Скільки постраждалих у Києві



Чим атакувала РФ

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 22:54 23 травня і тривала до 05:10 24 травня, тобто понад сім годин. Спочатку тривога була оголошена через загрозу дронів. Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски балістики. РФ спрямувала у напрямку Києва кілька балістичних цілей.

Загалом Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 дронів. Повітряні сили зазначили, що основний напрямок ворожої атаки - Київ, також атаковано Дніпропетровську, Одеську та Запорізьку області.

Сили ППО збили шість балістичних ракет та знешкодили 245 ворожих БпЛА (знищено 128 дронів, ще 117 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ).

"Важка ніч для нас всіх. Одна з наймасованіших комбінованих атак на столицю. Ворог удосконалює власні тактики застосування дронів, одночасно бʼє балістикою", - заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Наслідки атаки

Голосіївський район. Уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Постраждала людина, пошкоджено п'ять авто.

Шевченківський район. Зафіксована пожежа в нежитловій забудові. Станом на зараз займання локалізоване.

Дніпровський район. Уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки. Постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру залетів уламок.

Солом'янський район. Внаслідок атаки зафіксоване загоряння на четвертому та п'ятому поверхах будинку. Сім осіб постраждало від 35 до 63 років. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передали медикам.

Розгорнуто штаб за адресою вул. Віталія Скакуна, 14.

Святошинський район. Пошкоджена нежитлова інфраструктура в кількох локаціях. Пожежу вже локалізували, зараз триває ліквідація окремих осередків. Поки інформація про постраждалих не надходила.

Рятувальники уточнили, що в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа.

Фото: рятувальники показали наслідки атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)

Оболонський район. Відомо про щонайменше чотири локації з пошкодженнями. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях. Також пошкоджений торговий центр, на щастя, без пожежі.



Найсильніше в Оболонському районі постраждала житлова багатоповерхівка. Дрон пошкодив низку квартир з третього по шостий поверх. В Оболонському районі відомо про п'ятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей. Пожежу у багатоповерхівці вже загасили.

У ДСНС зазначили, що трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес.

"Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон. Розгорнуто оперативний штаб за координації керівництва РДА. Адреса штабу - Оболонський проспект, 32Б", - повідомив Ткаченко.

Фото: на Оболоні пошкоджена багатоповерхівка (suspilne.media)

Жителів Києва попередили про уламки ворожих цілей. Киян просять не наближатися до уламків та терміново телефонувати 101.