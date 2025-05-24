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Пожары, раненые и разрушения: какие последствия одной из самых массированных атак на Киев

Иллюстративное фото: Киев пережил одну из самых массированных атак РФ (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 24 мая нанесла комбинированный удар по Киеву - атаковала баллистикой и дронами. Это была одна из самых массированных атак, пострадали 15 человек.

РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях российской атаки на Киев.

Главное:

  • Сколько ракет и дронов выпустила Россия
  • Где в Киеве "прилеты" и пожары
  • Какие районы столицы пострадали больше всего
  • Сколько пострадавших в Киеве

Чем атаковала РФ

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:54 23 мая и продолжалась до 05:10 24 мая, то есть более семи часов. Сначала тревога была объявлена из-за угрозы дронов. Позже Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках баллистики. РФ направила в направлении Киева несколько баллистических целей.

В целом Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 дронов. Воздушные силы отметили, что основное направление вражеской атаки - Киев, также атакованы Днепропетровская, Одесская и Запорожская области.

Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет и обезвредили 245 вражеских БпЛА (уничтожено 128 дронов, еще 117 - локально потеряны/подавлены РЭБ).

"Тяжелая ночь для нас всех. Одна из самых массированных комбинированных атак на столицу. Враг совершенствует собственные тактики применения дронов, одновременно бьет баллистикой", - заявил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Последствия атаки

Голосеевский район. Обломки сбитого дрона упали на нескольких локациях. Пострадал человек, повреждены пять авто.

Шевченковский район. Зафиксирован пожар в нежилой застройке. По состоянию на сейчас возгорание локализовано.

Днепровский район. Обломки вражеских целей повредили квартиру на третьем этаже многоэтажки. Пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 лет, которым в квартиру залетел осколок.

Соломенский район. В результате атаки зафиксировано возгорание на четвертом и пятом этажах дома. Семь человек пострадали от 35 до 63 лет. С помощью спасательного капюшона спасен мужчина, которого с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передали медикам.

Развернут штаб по адресу ул. Виталия Скакуна, 14.

Святошинский район. Повреждена нежилая инфраструктура в нескольких локациях. Пожар уже локализовали, сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов. Пока информация о пострадавших не поступала.

Спасатели уточнили, что в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар.

 

Фото: спасатели показали последствия атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

Оболонский район. Известно по меньшей мере о четырех локациях с повреждениями. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также поврежден торговый центр, к счастью, без пожара.

Сильнее всего в Оболонском районе пострадала жилая многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир с третьего по шестой этаж. В Оболонском районе известно о пяти пострадавших. На свежий воздух вывели двух человек. Пожар в многоэтажке уже потушили.

В ГСЧС отметили, что трех человек спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс.

"Здесь сейчас одна из главных точек оперативной ликвидации последствий. Много выбитых окон. Развернут оперативный штаб при координации руководства РГА. Адрес штаба - Оболонский проспект, 32Б", - сообщил Ткаченко.

 

Фото: на Оболони повреждена многоэтажка (suspilne.media)

Жителей Киева предупредили об обломках вражеских целей. Киевлян просят не приближаться к обломкам и срочно звонить 101.

 

Атака на Киевскую область

В ночь на 24 мая российские оккупанты также атаковали Киевскую область. В Броварском районе из-за падения обломков пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали.

Кроме того, в Бориспольском районе пострадала 43-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в столичную больницу для оказания необходимой помощи. Поврежден частный дом.

По данным полиции, в Вышгородском районе повреждены два частных дома.

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