Пожежі, є пошкодження. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

У Київській області через атаку РФ розпочалися пожежі. Також пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Ворог вкотре атакував Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі", - розповів він. За його даними, станом на 9:00, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. "Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. В трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі травʼяного настилу", - констатував Кравченко.



Також, за словами голови ОВА, є інформація про один пошкоджений приватний будинок, в ньому вибиті вікна.

