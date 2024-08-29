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Пожежі, є пошкодження. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

Київська область, Четвер 29 серпня 2024 09:42
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Пожежі, є пошкодження. В ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область Фото: у Київській області розпочалися пожежі через атаку РФ 29 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області через атаку РФ розпочалися пожежі. Також пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Ворог вкотре атакував Київську область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі", - розповів він.

За його даними, станом на 9:00, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено.

"Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. В трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі травʼяного настилу", - констатував Кравченко.

Також, за словами голови ОВА, є інформація про один пошкоджений приватний будинок, в ньому вибиті вікна.

Атака РФ на Київ

У ніч на 29 серпня і вже вранці у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських дронів-камікадзе. Близько 8:00 повідомлялося, що ППО збила більше 10 безпілотників на підльоті до Києва, постраждалих у столиці немає.

Після цього у Києві знову оголосили тривогу. Загалом для Києва тривога тривала близько шести годин. Після останньої тривоги в районі Києва під час атаки РФ знищили півтора десятки дронів. Жоден безпілотник не досяг мети.

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