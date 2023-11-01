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Пожежа на залізниці у Донецьку: з'явився перший супутниковий знімок

Донецьк, Середа 01 листопада 2023 18:12
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Пожежа на залізниці у Донецьку: з'явився перший супутниковий знімок Фото: з'явився супутниковий знімок наслідків пожежі в Донецьку (скріншот з відео)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Донецьку вчора, 31 жовтня, горіли цистерни з паливом. З'явився перший супутниковий знімок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика Бреді Африка у Twitter.

Він оприлюднив знімок, на якому можна побачити наслідки пожежі на залізниці у Донецьку. Там досі стоять цистерни, що горіли вчора.

Пожежа на залізниці у Донецьку: з'явився перший супутниковий знімокФото: супутниковий знімок наслідків пожежі у Донецьку (twitter.com/bradyafr)

При цьому OSINT-аналітик стверджує, що причиною нібито став удар українських військових. Цю інформацію поки що ніяк не коментували у Збройних силах України.

Пожежа у Донецьку

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня, у Донецьку спалахнула сильна пожежа. Пізніше з'ясувалося, що загорілися цистерни з паливом.

РосЗМІ тоді писали про нібито чотири "прильоти" по Донецьку, які і "стали причиною пожежі".

При цьому в мережі публікували відповідні фото та відео, на яких можна було побачити пожежу.

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