Пожар на железной дороге в Донецке: появился первый спутниковый снимок

Во временно оккупированном Донецке вчера, 31 октября, горели цистерны с топливом. Появился первый спутниковый снимок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Брэди Африка в Twitter .

Он обнародовал снимок, на котором можно заметить последствия пожара на железной дороге в Донецке. Там до сих пор стоят цистерны, которые горели вчера.

Фото: спутниковый снимок последствий пожара в Донецке (twitter.com/bradyafr)

При этом OSINT-аналитик утверждает, что причиной якобы стал удар украинских военных. Эту информацию пока никак не комментировали в Вооруженных силах Украины.

Пожар в Донецке

Напомним, вчера, 31 октября, в Донецке вспыхнул сильный пожар. Позже выяснилось, что загорелись цистерны с топливом.

РосСМИ тогда писали о якобы четырех "прилетах" по Донецку, которые и "стали причиной пожара".

При этом в сети публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было заметить пожар.