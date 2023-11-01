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Пожар на железной дороге в Донецке: появился первый спутниковый снимок

Донецк, Среда 01 ноября 2023 18:12
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Пожар на железной дороге в Донецке: появился первый спутниковый снимок Фото: появился спутниковый снимок последствий пожара в Донецке (скриншот из видео)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Донецке вчера, 31 октября, горели цистерны с топливом. Появился первый спутниковый снимок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Брэди Африка в Twitter.

Он обнародовал снимок, на котором можно заметить последствия пожара на железной дороге в Донецке. Там до сих пор стоят цистерны, которые горели вчера.

Пожар на железной дороге в Донецке: появился первый спутниковый снимокФото: спутниковый снимок последствий пожара в Донецке (twitter.com/bradyafr)

При этом OSINT-аналитик утверждает, что причиной якобы стал удар украинских военных. Эту информацию пока никак не комментировали в Вооруженных силах Украины.

Пожар в Донецке

Напомним, вчера, 31 октября, в Донецке вспыхнул сильный пожар. Позже выяснилось, что загорелись цистерны с топливом.

РосСМИ тогда писали о якобы четырех "прилетах" по Донецку, которые и "стали причиной пожара".

При этом в сети публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было заметить пожар.

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