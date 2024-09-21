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Пожар и разрушенные дома. Появились фото последствий удара РФ по Сумам

Сумы, Суббота 21 сентября 2024 21:22
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Пожар и разрушенные дома. Появились фото последствий удара РФ по Сумам Фото: последствия удара по Сумам (t.me/dsns_telegram)
Автор: Данила Крамаренко

В результате российского удара по Сумам 21 сентября повреждены и разрушены несколько домов. Спасатели ликвидировали последствия атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что российская авиация сегодня нанесла удар по областному центру. Разрушены два частных дома, еще 10 повреждены. Возникли отдельные очаги горения, на которых загорелась сухая растительность.

Пожар и разрушенные дома. Появились фото последствий удара РФ по Сумам

Фото: последствия удара по Сумам (t.me/dsns_telegram)

"Вся территория обследована, а пожар оперативно ликвидирован. По предварительным данным, один гражданский человек травмирован", - добавили в ГСЧС.

Пожар и разрушенные дома. Появились фото последствий удара РФ по Сумам

Фото: последствия удара по Сумам (t.me/dsns_telegram)

Напомним, сегодня около 16:00 в Сумах прогремели два взрыва. Причем в разных концах города, а именно в дачной и промышленной зонах. Сообщалось о том, что из-за обрыва линии без света остался жилой район Барановка.

Позже областная военная администрация отметила, что удары наносились корректируемыми авиабомбами. В результате атаки один человек получил травмы. Сумчан призывают не игнорировать воздушные тревоги.

Ранее не этой неделе российские войска в ходе удара по городу попали в гериатрический пансионат. На момент обстрела в нем находились около 300 человек с персоналом включительно. Сообщалось о гибели одного человека и 13 раненых. Президент Владимир Зеленский заявил, что противник не мог не знать, что там пансионат для пожилых, а не военный объект.

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