Пожежа на СТО та постраждалі. З'явилися фото наслідків удару по Миколаєву

За даними слідства, 15 травня об 11:35 з території тимчасово окупованого Криму військові РФ здійснили ракетний удар по місту Миколаєву.

"Тип ракети наразі встановлюється. Внаслідок обстрілу троє цивільних чоловіків зазнали поранень", - йдеться у повідомленні Офісу генрокурора.

Пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури, транспортні засоби. На території СТО зайнялась пожежа площею 400 м. кв., яка була локалізована працівниками ДСНС.

Загалом як розповіли рятувальники, залучались 42 вогнеборці, 8 одиниць техніки. Також було задіяно тактичний робот Magirus Wolf R1 та два автомобілі для підвозу води.

Наслідки обстрілу Миколаєва 15 травня (facebook.com/pgo.gov.ua, Facebook.com/DSNSMYKOL)

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Миколаєва

15 травня у Миколаєві пролунали вибухи. Російські війська вдарили містом ракетами. Було зафіксовано два "прильоти".

Згодом з'явилася інформація про постраждалих. На даний момент дані про їх кількість різняться.

Спочатку повідомлялося про трьох поранених. Потім в ОВА нарахували п'ятьох поранених. Рятувальники повідомили про шістьох поранених через обстріл РФ.