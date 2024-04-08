Пожежа на ракетному кораблі "Серпухов": у ГУР розкрили деталі пошкоджень

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, джерело РБК-Україна в спецслужбах розповіло, що в Калінінградській області на російському ракетному кораблі "Серпухов" була пожежа.

За словами співрозмовника, інцидент стався на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ.

Що саме стало причиною пожежі - наразі невідомо.

Зазначимо, що за допомогою "Серпухова" росіяни могли запускати ракети "Онікс", а також "Калібр".

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