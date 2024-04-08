Пожар на ракетном корабле "Серпухов": в ГУР раскрыли детали повреждений

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 8 апреля, источник РБК-Украина в спецслужбах рассказал, что в Калининградской области на российском ракетном корабле "Серпухов" был пожар.

По словам собеседника, инцидент произошел на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области РФ.

Что именно стало причиной пожара - пока неизвестно.

Отметим, что при помощи "Серпухова" россияне могли запускать ракеты "Оникс", а также "Калибр".

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