Пожежа на підстанції, більше 7 тисяч абонентів без світла: нові подробиці обстрілу РФ

Через обстріл дронів-камікадзе в Україні 3 лютого сталася пожежа на підстанції "Укренерго". Крім того, стався збій у роботі одного з об'єктів генерації, 7,5 тисячі абонентів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та ДТЕК.

Пожежа на підстанції "Укренерго"

У ніч на 3 лютого ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області.

"Внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа на одній із підстанцій НЕК "Укренерго". Також через обстріл були тимчасові порушення у роботі одного з об’єктів генерації електроенергії", - розповіли в Міненерго.

7,5 тисяч абонентів без світла

Крім того, за даними відомства, сталися відключення повітряних ліній електропередачі, атака призвела до відключень споживачів.

"Станом на 7:30 ранку без світла залишалися 7,5 тисяч абонентів у м. Кривий Ріг. Критична інфраструктура заживлена", - додали у міністерстві.

Атака на теплоелектростанцію ДТЕК

Як додали в ДТЕК, ворог вночі атакував теплоелектростанцію компанії.

"Серйозно пошкоджено обладнання. В ці хвилини енергетики ліквідовують наслідки обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Кривого Рогу

Російські окупанти другу ніч поспіль атакують Кривий Ріг дронами-камікадзе. Через обстріл у ніч на 3 лютого є попадання, зокрема в об'єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла в регіоні залишилося майже 15 тисяч людей.

Зокрема, без світла залишились і дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43 тисячі абонентів. У місті частково знеструмлений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання. Станом на 7:00 ранку 7500 абонентів знеструмлено у Металургійному районі міста. Енергетики вже запровадили аварійні відключення світла.

Загалом, російські загарбники запустили Україною цієї ночі 14 дронів-камікадзе типу "Шахед", а також атакували 2 керованими авіаційними ракетами Х-59. ППО збила 9 ворожих дронів.