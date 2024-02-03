Пожар на подстанции, более 7 тысяч абонентов без света: новые подробности обстрела РФ
Из-за обстрела дронов-камикадзе по Украине 3 февраля произошел пожар на подстанции "Укрэнерго". Кроме того, произошел сбой в работе одного из объектов генерации, 7,5 тысяч абонентов остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и ДТЭК.
Пожар на подстанции "Укрэнерго"
В ночь на 3 февраля враг снова нанес удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области.
"В результате атаки БПЛА произошел пожар на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". Также из-за обстрелов были временные нарушения в работе одного из объектов генерации электроэнергии", - рассказали в Минэнерго.
7,5 тысяч абонентов без света
Кроме того, по данным ведомства, произошли отключения воздушных линий электропередачи, атака привела к отключениям потребителей.
"По состоянию на 7:30 утра без света оставались 7,5 тысячи абонентов в г. Кривой Рог. Критическая инфраструктура заживлена", - добавили в министерстве.
Атака на теплоэлектростанцию ДТЭК
Как добавили в ДТЭК, враг ночью атаковал теплоэлектростанцию компании.
"Серьезно повреждено оборудование. В эти минуты энергетики ликвидируют последствия обстрела", - говорится в сообщении.
Обстрел Кривого Рога
Российские оккупанты вторую ночь подряд атакуют Кривой Рог дронами-камикадзе. Из-за обстрела в ночь на 3 февраля есть попадания, в частности в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались почти 15 тысяч человек.
В частности, без света остались и две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тысяч абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. По состоянию на 7:00 утра 7500 абонентов обесточены в Металлургическом районе города. Энергетики уже ввели аварийные отключения света.
В общей сложности, российские захватчики запустили по Украине этой ночью 14 дронов-камикадзе типа "Шахед", а также атаковали 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59. ПВО сбила 9 вражеских дронов.
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