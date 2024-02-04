Пожежа під Краматорськом: загинули троє людей, серед них дитина

"Загорання сталося сьогодні вранці в с. Софіївка Краматорського району: горів приватний житловий будинок по всій площі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які приїхали на місце займання, в будинку виявили тіла 2 дорослих та дитини.

Наразі пожежу вже вдалось загасити, а її причини встановлюються.

Як повідомлялося, в Житомирській області 28 січня під час пожежі, що сталася в приватному житловому будинку в с. Грабняк, загинули дві малолітні сестри.

Крім того, пожежа у багатоповерхівці у Києві сталася 6 листопада 2023 року. Пожежники врятували трьох дітей та жінку.