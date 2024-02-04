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Пожар под Краматорском: погибли три человека, среди них ребенок

Фото: в пожаре под Краматорском погибли три человека, среди них ребенок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Под Краматорском Донецкой области, в поселке Софиевка, произошел пожар 4 февраля. В огне погибли трое людей, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Возгорание произошло сегодня утром в с. Софиевка Краматорского района: горел частный жилой дом по всей площади", - говорится в сообщении.

Спасатели, приехавшие на место пожара, в доме обнаружили тела 2 взрослых и ребенка.

Пожар уже удалось потушить, а его причины устанавливаются.

Как сообщалось, в Житомирской области 28 января во время пожара, произошедшего в частном жилом доме в с. Грабняк, погибли две малолетние сестры.

Кроме того, пожар в многоэтажке в Киеве произошел 6 ноября 2023 года. Пожарные спасли троих детей и женщину.

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КраматорскДонецкая областьПожар