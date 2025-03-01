Пожежа в медзакладі та багато постраждалих: у Харкові уточнили наслідки масованої атаки

Місто Харків у ніч проти 1 березня зазнало масованої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Влучання були зафіксовані у трьох районах, внаслідок обстрілу постраждали семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Харківський міський голова розповів, що кількість постраждалих збільшилася до семи, при тому перед тим було відомо про п'ятьох постраждалих.
Як уточнили в ОВА, внаслідок ворожих ударів по Харкову обійшлося без госпіталізації. Так, постраждалим надали медичну допомогу на місці.
Мер поінформував, що загалом по місту цієї ночі було завдано 9 ударів БПЛА типу "Шахед".
Також місцева вдала розповіла, що з медичного закладу, який постраждав через дроновий удар та там сталася пожежа, було евакуйовано понад 60 пацієнтів..
У Поліції Харківської області оприлюднили фото наслідків масованої дронової атаки на Харків. Та розповіли, що загалом зафіксовані близько 9 влучань у Київському, Шевченківському та Новобаварському районах міста.
Як поінформували в поліції, один із боєприпасів влучив у будівлю в центрі міста, яка вже була раніше пошкоджена. Ще один "приліт" був на територію медичного закладу, спричинивши пожежу.
Також були зафіксовані влучання біля житлових будинків, в покрівлю багатоповерхівки, біля магазинів та АЗС. Крім того, загорівся приватний будинок, розповіли в поліції.
"Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей. Вони отримали поранення склом та гостру реакцію на стрес", - передали в НПУ.
В правоохоронних органах додали, що були пошкоджені будівлі медзакладу, скління житлових будинків і магазинів, нежитлові будівлі, автомобілі. За деякими адресами виникли пожежі.
"Слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки оперативно виїхали на місця подій. Вони вилучають речові докази та документують наслідки масованого удару", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, вечорі напередодні, 28 лютого, російські окупанти атакували територію України ударними безпілотниками. Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Також повідомлялося, що у Харкові та в Одеському районі були "приліти", вже відомо про жертву через ворожий обстріл, а у Харкові сталася пожежа у медзакладі через атаку "Шахедів".
Додамо, у Києві цієї ночі було чути вибухи, й повідомлялося про роботу ППО через дронову атаку.
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