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Пожежа у Керчі після вибухів 16 серпня: супутник зафіксував наслідки

Ілюстративне фото: з'явилися кадри з супутника про пожежу в окупованій Керчі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі тимчасово окупованої Керчі у Криму фіксуються сліди пожежі після вибухів, що пролунали у ніч проти 16 серпня під час імовірних повітряних ударів. Відповідні наслідки можна побачити на кадрах із супутника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську редакцію "Радіо Свобода".

На оприлюднених кадрах від Planet Labs, знятих зі супутника,  і датованих 9 та 17 серпня, можна побачити виникнення сліду великого згарища на землі на горі Мітрідат на місці імовірного удару.

 

Супутникові знімки Planet Labs від 9 та 17 серпня показали сліди пожежі в районі Керчі після вибухів (фото: t.me/radiosvoboda)

При цьому наразі залишається неясним, що саме палало на локації, а також що викликало пожежу.

Так, згідно з даними ресурсу Wikimapia, на місці вогняної НС розташований підземний резервуар зберігання чистої води "Мітридатський".

Разом з тим звучали версії, зокрема від моніторингової групи Telegram-каналу "Кримський вітер", що на горі Мітрідат було встановлено зенітний комплекс "Панцир-С1" російських загарбників, і що ця система ППО могла бути уражена чи пошкоджена. 

Вибухи у Криму 16 серпня

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня в окупованому Криму лунали вибухи, які було чути відразу у кількох містах, зокрема у Севастополі, Керчі, Чорноморському.

Через атаку перекривався рух Кримським мостом, а гауляйтери Севастополя та Феодосії заявляли про роботу ППО начебто через атаку ракет та дронів.

В мережі писали, що у Керчі нібито був "приліт" на горі Мітрідат, там розташований комплекс ППО "Панцир-С1", та де зафіксували пожежу.

Додамо, що ввечері 16 серпня в окупованому місті Керч в Криму також пролунали вибухи.

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КерчПожежа