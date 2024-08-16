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В окупованій Керчі пролунали вибухи

П'ятниця 16 серпня 2024 22:04
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В окупованій Керчі пролунали вибухи Фото: у Керчі 16 серпня лунали вибухи (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому місті Керч в Криму пролунали вибухи ввечері п'ятниці, 16 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Як повідомляють місцеві жителі, станом на 21:55 в Керчі було чути близько семи звуків, схожих на вибухи. Водночас окупаційна влада Кримського півострову не оголошувала про небезпеку чи загрозу обстрілів.

Нагадаємо, що в ніч на 16 серпня, у Криму також було не спокійно. Росіяни заявляли про атаку безпілотників на Севастополь, Керч та Чорноморське.

Пізніше "Кримський вітер" писав про те, що у Керчі після атаки було зафіксовано масштабну пожежу. Де саме у місті спалахнув вогонь - не відомо. Однак "Кримський вітер" не виключає, що у Керчі могло бути пошкоджено зенітний комплекс "Панцир-С1".

Нічні вибухи у Криму

В ніч на 16 серпня в окупованому Криму було гучно. Вибухи чули відразу у кількох містах, зокрема у Севастополі, Керчі, Чорноморському.

Через атаку росіяни були змушені перекрити рух по Кримському мосту, а його робота була відновлена лише зранку.

Моніторингові канали заявляли, що у Керчі нібито був "приліт" на горі Мітрідат, там розташований комплекс ППО "Панцир-С1".

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