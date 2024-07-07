UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пожежа на газорозподільному вузлі під Алуштою: вогонь перекинувся на ліс

Автор: Вадим Ребрина

Вогонь із газорозподільних мереж під Алуштою, де раніше спалахнула пожежа, перекинувся на лісовий масив. Тим часом окупаційна адміністрація міста заявляє, що загоряння ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські пропагандистські ресурси.

У МНС РФ пропагандистам повідомили, що "під час НП під Алуштою" відбулася розгерметизація підвісного мосту газової труби, відбувається факельне горіння з переходом вогню на лісовий масив.

Розгерметизація підвісного мосту газової труби відбулася у Виноградному.

Водночас, ті ж самі пропагандисти, наприклад, РИА Новости, публікували в Telegram заяву "глави Алушти" про те, що спалах на газовій трубі ліквідовано. Наразі повідомлення видалено з каналу видання.

Газопостачання призупинено для приблизно 1700 абонентів у передмісті Алушти, повідомляють росЗМІ. Йдеться про 14 населених пунктів у районі міста.

Близько 01:00 у МНС РФ пропагандистам повідомили, що пожежу під Алуштою локалізовано на площі 1500 кв.

Як повідомлялося раніше, під Алуштою після вибуху горить газорозподільний вузол.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим